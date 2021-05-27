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Захват банка в центре Киева. Обвиняемого отправили на принудительное лечение

27.05.2021, 17:08
Захват банка в центре Киева. Обвиняемого отправили на принудительное лечение - Фото
Задержание террориста в Киеве (Фото: пресс-служба МВД)

Сегодня, 27 мая, Шевченковский райсуд отправил на принудительное лечение 33-летнего гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как отмечается, своим решением суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры.

В прокуратуре сообщают, что расследование и судебное рассмотрение установили факт совершения Каримовым террористического акта.

Однако, как отмечают правоохранители, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и контролировать их.

По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось.

Учитывая изложенное, в суд внесли ходатайство о применении в отношении Каримова принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Суд полностью удовлетворил это ходатайство.

  • 3 августа в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".
  • Захватчиком оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. На переговорах с полицией он потребовал выхода в прямой эфир. Получив такую возможность, Каримов потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине. 
  • Позже Каримова задержали сотрудники СБУ, взрывчатки у него при себе не было. 5 августа суд арестовал задержанного.
Наталия Медведева
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Сухроб Каримов захват банка
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