Завтра суд по делу о теракте в Харькове: ожидаются протесты

Жертва теракта возле Дворца спорта в Харькове (скриншот видео)

Завтра, 8 августа, Харьковский апелляционный суд рассмотрит жалобы фигурантов дела о теракте возле Дворца спорта, который произошел в 2015 году. Сообщение о заседании опубликовано на странице суда в Facebook.

Обвиняемые в организации теракта собираются обжаловать решение суда первой инстанции. Ранее они подавали ходатайство об изменении меры пресечения, но Фрунзенский райсуд Харькова оставил фигурантов под стражей.

Завтрашнее заседание апелляционного суда уже вызвало негодование среди проукраински настроенных граждан, которые призывают общественность прийти под здание суда по адресу площадь Героев Небесной Сотни, 36.

Заседание начнется в 12:00.

Главующим судьей будет Сергей Шабельников. В судейскую коллегию также входят Игорь Савченко и Александр Курило.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.





В совершении преступления подозревают троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

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