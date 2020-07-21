Зеленский об освобождении заложников в Луцке: Работают профессионалы

Президент Владимир Зеленский отметил, что ведутся переговоры с мужчиной, который захватил автобус, детали сообщать он не стал

Над освобождением заложников, которые находятся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы, ведутся переговоры с человеком, захватившим заложников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

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Отвечая на вопрос журналистов, глава государства отметил, что знает о всех деталях развития ситуации с захватом автобуса в Луцке.

"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях", - отметил Зеленский.

По его словам, в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса президента.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков

Полиция считает, что кроме оружия, у него есть взрывчатка. Также он утверждает, что заложил мину где-то в городе. Полиция считает, что это блеф.

Идут переговоры, однако злоумышленник настаивает на выполнении своих требований: чтобы руководство страны записало ролики с признанием, что они "террористы в законе".

Злоумышленник заявил , что заминирован не только автобус, но также заложена взрывчатка где-то в городе.

Захвативший автобус с пассажирами в центре Луцка - 44-летний Максим Кривош , уроженец поселка Гай в Оренбургской области России, проживает в Луцке.

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Арина Толина

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