Более 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фото

Второй день подряд доноры – сослуживцы из Нацгвардии и полицейские – приходят на Днепропетровскую областную станцию переливания крови, чтобы помочь четырем пострадавшим во вчерашней стрельбе на Южмаше. Все пострадавшие уже пришли в сознание, сообщает пресс-служба НГУ.
Более 40 нацгвардейцев и сотрудников Нацполиции пришли еще вчера, некоторые из них при этом находились в отпуске, но, узнав о трагедии, решили таким образом помочь товарищам.
К полудню сегодняшнего дня 103 военнослужащих части 3021 прибыли в больницу для сдачи крови. Около 20 медработников более шести часов подряд принимают кровь для сохранения жизни бойцов. Побратимы сдали уже более 40 литров крови.
Четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил гендиректор больницы им.Мечникова Сергей Рыженко. Больше всего пострадала 22-летняя Жанна, она в реанимации, но ее состояние понемногу стабилизируется.
"Крайне тяжелая Жанна. Мы сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров крови, только более 4 л – Жанне. Нам очень нужна кровь", – сказал он.
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