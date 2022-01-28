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28.01.2022, 16:21

Более 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Более 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фото
Более 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фото
Более 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фотоБолее 40 л крови сдали для пострадавших от стрельбы на Южмаше, в очереди 103 донора: фото

Второй день подряд доноры – сослуживцы из Нацгвардии и полицейские – приходят на Днепропетровскую областную станцию переливания крови, чтобы помочь четырем пострадавшим во вчерашней стрельбе на Южмаше. Все пострадавшие уже пришли в сознание, сообщает пресс-служба НГУ.

Более 40 нацгвардейцев и сотрудников Нацполиции пришли еще вчера, некоторые из них при этом находились в отпуске, но, узнав о трагедии, решили таким образом помочь товарищам.

К полудню сегодняшнего дня 103 военнослужащих части 3021 прибыли в больницу для сдачи крови. Около 20 медработников более шести часов подряд принимают кровь для сохранения жизни бойцов. Побратимы сдали уже более 40 литров крови.

Четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил гендиректор больницы им.Мечникова Сергей Рыженко. Больше всего пострадала 22-летняя Жанна, она в реанимации, но ее состояние понемногу стабилизируется.

"Крайне тяжелая Жанна. Мы сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров крови, только более 4 л – Жанне. Нам очень нужна кровь", – сказал он.

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Теги: стрельба, днепр, нацгвардия, южмаш, доноры, артемий рябчук
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