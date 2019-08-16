Женщину с ребенком "забыли" на острове посреди Днепра: видео

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Ее спутники уплыли на лодке в неизвестном направлении

В четверг, 15 августа, сотрудники днепровского водного патруля спасли женщину, которая оказалась одна с младенцем на острове посреди реки. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

По их данным, женщина сама позвонила в полицию около полудня с просьбой о помощи. По прибытию сотрудники водного патруля спросили у женщины, как она оказалась на острове. Та ответила, что приплыла туда на лодке со знакомыми, чтоб отпраздновать день рождения друга. Однако когда ей захотелось домой, товарищи сели в лодку и уплыли прочь.

Водный патруль провел с женщиной профилактическую беседу и доставил ее вместе с ребенком на берег.

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Теги: днепр, остров, робинзон крузо, водный патруль
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