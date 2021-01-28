На автодороге М-05 Киев-Одесса из-за обильного снегопада образовался затор. Спасатели при помощи спецтехники пытаются помочь людям. Движение по трассе перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пробка образовалась возле села Петровировка Ширяевского района Одесской области. Затор растянулся на 4 км. Застряли около 100 транспортных средств. Движение перекрыто.

Еще один затор – на автодороге М-15 Одесса-Рени (на расстоянии около 15 км от Одессы, у села Маяки Беляевского района). Стоят около до 50 автомобилей. Движение перекрыто.

Запрещено движение транспортных средств всех видов также на дороге М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения. Укравтодор просит воздержаться от поездок в центральные и южные области.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Патрульная полиция сообщает, что на трассе М-05 Киев-Одесса с помощью спецтехники из снежного заноса вытащили автобус с 18 пассажирами и подвезли горючее.

Экс-депутат Николай Катеринчук рекомендует в Facebook всем, кто планирует ехать в направлении Одессы из Киева, воздержаться от поездки.

Вчера в Минобразования рекомендовали руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей срочно подготовиться к возможному переводу детей на дистанционную форму обучения из-за осложнения погодных условий.

Сегодня в Одесской области из-за уборки снега запретили проезд на всех дорогах местного значения и на двух дорогах государственного значения.

Вадим Ребрина

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