Под Уманью две женщины и мужчина на ходу крали товар из фур: фото, видео

В Черкасской области задержали двух женщин и мужчину, которых подозревают в кражах товара из грузовых автомобилей, которые они совершали во время движения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Там рассказали, что в последнее время в полицию стали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей на трассах Уманского района. Полицейские организовали ежедневные отработки автодорог.
Сегодня ночью полицейские задержали группу лиц, которые, по их информации, крали груз из фуры, двигавшейся по дороге. В группу входили две девушки и мужчина, который находится в розыске. Злоумышленники использовали мощный автомобиль и действовали по четкому плану. Одна из женщин управляла машиной, мужчина во время движения проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар, рассказали в полиции.
Открыто уголовное производство по статье 185 (Кража) УК. Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. Также в автомобиле обнаружены обрез охотничьего ружья и патроны к нему.
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