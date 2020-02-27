Под Уманью две женщины и мужчина на ходу крали товар из фур: фото, видео

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Одна из женщин управляла машиной, мужчина во время движения проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу, рассказали в полиции

В Черкасской области задержали двух женщин и мужчину, которых подозревают в кражах товара из грузовых автомобилей, которые они совершали во время движения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там рассказали, что в последнее время в полицию стали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей на трассах Уманского района. Полицейские организовали ежедневные отработки автодорог.

В Черкасской области грузовики обворовывали прямо во время движения

Фото: npu.gov.ua

Сегодня ночью полицейские задержали группу лиц, которые, по их информации, крали груз из фуры, двигавшейся по дороге. В группу входили две девушки и мужчина, который находится в розыске. Злоумышленники использовали мощный автомобиль и действовали по четкому плану. Одна из женщин управляла машиной, мужчина во время движения проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар, рассказали в полиции.


Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по статье 185 (Кража) УК. Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. Также в автомобиле обнаружены обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Вооруженные грабители обворовывали фуры на ходу

Фото: npu.gov.ua

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Теги: полиция, умань, кража
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