Под Уманью две женщины и мужчина на ходу крали товар из фур: фото, видео

В Черкасской области задержали двух женщин и мужчину, которых подозревают в кражах товара из грузовых автомобилей, которые они совершали во время движения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там рассказали, что в последнее время в полицию стали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей на трассах Уманского района. Полицейские организовали ежедневные отработки автодорог.

Фото: npu.gov.ua

Сегодня ночью полицейские задержали группу лиц, которые, по их информации, крали груз из фуры, двигавшейся по дороге. В группу входили две девушки и мужчина, который находится в розыске. Злоумышленники использовали мощный автомобиль и действовали по четкому плану. Одна из женщин управляла машиной, мужчина во время движения проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар, рассказали в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по статье 185 (Кража) УК. Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. Также в автомобиле обнаружены обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Фото: npu.gov.ua

Читайте также: Из галереи в Стокгольме украли работы Сальвадора Дали