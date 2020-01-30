Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Из галереи в Стокгольме украли работы Сальвадора Дали

Из галереи в Стокгольме украли работы Сальвадора Дали - Фото
Пустующие постаменты из-под скульптур (Фото: Aftonbladet)
30.01.2020, 12:06

Стоимость каждой работы - от $21 000 до $51 000

Из галереи Couleur в Стокгольме украдены более 10 работ известного художника Сальвадора Дали. Об этом пишет шведское издание Aftonbladet.

Сигнализация в галерее сработала сегодня в 4:00. Всего украдены от 10 до 12 бронзовых скульптур высотой 40-50 см и офортов, привезенных для экспозиции из Швейцарии. Выставка должна была закрыться в субботу, 1 февраля.    

По словам владельца галереи, каждая работа стоит от 200 000 до 500 000 шведских крон (примерно $21 000 - 51 000).

Воры сбежали на темной Ауди, полиция завела дело о краже со взломом.

Читайте также: В Третьяковской галерее дерзко украли картину Куинджи

Еще по теме
Напишите нам
кража Сальвадор Дали стокгольм
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 