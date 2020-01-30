Из галереи в Стокгольме украли работы Сальвадора Дали

Пустующие постаменты из-под скульптур (Фото: Aftonbladet)

Из галереи Couleur в Стокгольме украдены более 10 работ известного художника Сальвадора Дали. Об этом пишет шведское издание Aftonbladet.

Сигнализация в галерее сработала сегодня в 4:00. Всего украдены от 10 до 12 бронзовых скульптур высотой 40-50 см и офортов, привезенных для экспозиции из Швейцарии. Выставка должна была закрыться в субботу, 1 февраля.

По словам владельца галереи, каждая работа стоит от 200 000 до 500 000 шведских крон (примерно $21 000 - 51 000).

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