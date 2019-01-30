Появилось видео расстрела супругов возле суда в Николаеве

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео убийства супружеской пары в Николаеве возле Ленинского райсуда.

По информации депутата, 10 лет назад пара одолжила своему знакомому $40 тыс под процент, но должник, как отмечает Геращенко, не выполнил своих обязательств по возврату денег.

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Сегодня супруги пришли в суд, где рассматривался вопрос о взыскании долга.

"Убийца дождался их и хладнокровно застрелил из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции", - написал Геращенко.

Сегодня в Николаеве, у здания районного суда злоумышленник расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. В полиции сообщили подробности происшествия.