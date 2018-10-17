Появилось видео стрельбы в колледже Керчи: дети в панике

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На кадрах видны тела людей на лестнице, слышны выстрелы, дети в панике ищут место, чтобы спрятаться

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Проект Mash опубликовал видео, снятое учениками в керченском колледже, в результате нападения на который сегодня погибли 19 человек.

На кадрах видны тела людей на лестнице, слышны выстрелы, дети в панике ищут место, чтобы спрятаться. 

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего. 

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Теги: Крым, нападение, видео, ученики, колледж, новости крыма, керчь
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