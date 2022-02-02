СБУ выявила трех несовершеннолетних, которые через подконтрольные России телеграмм-каналы заказывали псевдоминирование учебных заведений, торговых центров и домов в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, злоумышленники признали вину. Свои действия они объяснили желанием развлечься и сорвать уроки.

Как уточняется, дома у подозреваемых изъяли компьютеры и телефоны с доказательствами. Обнаружили переписку в чате Telegram – в сообщениях были "заказы на минирование объектов".

Правоохранители возбудили уголовное дело, подростков обвиняют в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности людей. Проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемые сотрудничали с разоблаченным ранее "минером", который создал закрытый чат для заказов на псевдоминирования.

На фоне угрозы российского вторжения в Украине началась волна псевдоминирований учебных учреждений, транспортных терминалов, госорганов и других критических объектов.

21 января 2022 года в Кривом роге задержали студента местного колледжа, который для того, чтобы добиться перехода на дистанционное обучение, решил "заминировать" заведение.

В СБУ заявили, что за массовыми псевдоминированиями в Украине стоят спецслужбы России.

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Яна Катасонова

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