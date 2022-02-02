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СБУ разоблачила подростков-"минеров". Делали заказы через подконтрольные РФ каналы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 12:13
Псевдоминирование (фото - скриншот видео YouTube)
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СБУ выявила трех несовершеннолетних, которые через подконтрольные России телеграмм-каналы заказывали псевдоминирование учебных заведений, торговых центров и домов в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, злоумышленники признали вину. Свои действия они объяснили желанием развлечься и сорвать уроки.

Как уточняется, дома у подозреваемых изъяли компьютеры и телефоны с доказательствами. Обнаружили переписку в чате Telegram – в сообщениях были "заказы на минирование объектов".

Правоохранители возбудили уголовное дело, подростков обвиняют в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности людей. Проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.

В СБУ подчеркнули, что подозреваемые сотрудничали с разоблаченным ранее "минером", который создал закрытый чат для заказов на псевдоминирования.

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Яна Катасонова
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