СБУ: Россия вербует агентов среди заключенных в Донбассе - видео

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ФСБ требует у заключенных согласия на сотрудничество в обмен на отправку в Украину

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В последнее время участились случаи вербовки представителями ФСБ лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Донбасса.  Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужб, такая тенденция связана прежде всего с налаживанием механизма возврата пророссийскими террористами заключенных, осужденных еще до начала военных событий в Донбассе.

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СБУ показала видео, на котором экстрадированных, который отбывал наказание за убийство в колонии Донецкой области, сообщил, что незадолго до обмена был завербован сотрудниками ФСБ. В награду за этапирование в Украину он обязался собирать информацию о других осужденных и работниках пенитенциарных учреждений, недовольных государственной властью и благосклонно относящихся к террористическим организациям ДНР и ЛНР. Собранные данные осужденный должен пересылать представителям вражеской спецслужбы по электронной почте.

По прибытии в одну из колоний Кировоградской области он сразу сообщил правоохранителям о факте его вербовки.

В ноябре 2018 года СБУ сообщала, что спецслужбы РФ пытались заслать в Украину монахов-разведчиков.

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Теги: сбу, фсб, Донбасс, заключенные
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