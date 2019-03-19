В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео

На блокпосту в Беловодске во время проверки документов у пассажиров автомобиля полицейские обнаружили 45-летнего боевика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

По словам задержанного, весной 2015 году он, живя в Луганске, из-за трудного материального положения вступил в ряды боевиков террористической организации ЛНР, где в течение шести месяцев выполнял работы по ремонту военной техники.

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За свою службу он получал 15000 российских рублей (около 7500 тыс грн, - ред.).

Данный факт зарегистрирован. Задержанного передали в Службу безопасности Украины.

19 марта 2019 года военные на наблюдательном посту на линии соприкосновения задержали нарушителя, который направлялся из временного оккупированной территории Донбасса.