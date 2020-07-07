В Киевской области провели летные учения в условиях приближенных к боевым: видео

В Киевской области прошли летно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ.

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Там заявляют, что учения проходили в условиях максимально приближенных к боевым, с учетом боевого опыта. "Пара за парой на полосу выруливают пиксельные МиГи. Считанные минуты - и в небе целая эскадрилья истребителей", - рассказывают в ведомстве.

В кабинах МиГ находились выпускники академии возрастом 18-19 лет. В Генштабе ВСУ заявляют, что перед ними стояли непростые задачи, однако все летчики хорошо выполнили свою работу: "Все условные цели перехвачены и уничтожены".

рамках отработки мер противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны совместно с катерами ВМС Украины организовали боевые учения и стрельбы. 6 мая в

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