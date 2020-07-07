В Киевской области провели летные учения в условиях приближенных к боевым: видео

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В Киевской области прошли летно-тактические учения. В Генштабе ВСУ заявляют, что все пилоты хорошо выполнили свою работу

В Киевской области прошли летно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ.

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Там заявляют, что учения проходили в условиях максимально приближенных к боевым, с учетом боевого опыта. "Пара за парой на полосу выруливают пиксельные МиГи. Считанные минуты - и в небе целая эскадрилья истребителей", - рассказывают в ведомстве.  

В кабинах МиГ находились выпускники академии возрастом 18-19 лет. В Генштабе ВСУ заявляют, что перед ними стояли непростые задачи, однако все летчики хорошо выполнили свою работу: "Все условные цели перехвачены и уничтожены".

  • 6 мая в рамках отработки мер противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны совместно с катерами ВМС Украины организовали боевые учения и стрельбы.

Смотрите также: Штаб ООС показал учения кораблей и катеров в Азовском море: видео

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Теги: ВСУ, киевская область, летные учения
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