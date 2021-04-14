Во вторник, 13 апреля, колонны военной техники Вооруженных сил РФ перемещались вглубь Крыма по трассе Таврида. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что в течение дня были замечены две крупные колонны: в первой были боевые машины с системами залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника.

В составе второй было замечено большое количество топливозаправщиков, грузовиков для перевозки личного состава и колесных БМП, пишет РС.

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Станислав Стороженко

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