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В Крыму показали перемещение колонн военной техники России вглубь полуострова – видео видео

14.04.2021, 15:20
Скриншот из видео Радио Свобода
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Во вторник, 13 апреля, колонны военной техники Вооруженных сил РФ перемещались вглубь Крыма по трассе Таврида. Об этом сообщает Радио Свобода

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Отмечается, что в течение дня были замечены две крупные колонны: в первой были боевые машины с системами залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника.

В составе второй было замечено большое количество топливозаправщиков, грузовиков для перевозки личного состава и колесных БМП, пишет РС.

Читайте также: В Кремле назвали "условие" отвода российских войск от границ Украины. Но это пропаганда

Станислав Стороженко
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Россия Крым армия оккупация войска вс рф таврида полуостров
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