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ВСУ провели учения с танками и артиллерией: отбивали наступление врага с Крыма – видео видео

14.04.2021, 10:04
Танковые учения ВСУ (скриншот видео Командування об'єднаних сил ЗС України, Facebook)
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Служащие у Крыма танковые и артиллерийские резервы Вооруженных Сил Украины потренировались отбивать наступление врага. Об этом сообщает в Facebook командование Объединенных сил.

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По легенде учений, танковое подразделения и пехота врага попробовали прорвать линию обороны. Служащие у админграницы с Крымом артиллерийские и танковые подразделения по сигналу выдвинулись для противодействия наступлению.

По словам командующего ОС Сергея Наева, во время разведки было определено главные огневые точки условного врага, после чего их начала уничтожать противотанковая батарея 100-милиметровых пушек МТ-12 Рапира.

Танковые же экипажи отрабатывали элементы маневрирования на открытой местности, смену позиций, установку дымовой завесы, маскировку техники, выход на рубеж и уничтожение противника, отметил Наев.

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Видео - Командування об'єднаних сил ЗС України/Facebook

Марк Сировой
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Сергей Наев ВСУ Крым учения танки артиллерия армия рф границы
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