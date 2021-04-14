Служащие у Крыма танковые и артиллерийские резервы Вооруженных Сил Украины потренировались отбивать наступление врага. Об этом сообщает в Facebook командование Объединенных сил.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По легенде учений, танковое подразделения и пехота врага попробовали прорвать линию обороны. Служащие у админграницы с Крымом артиллерийские и танковые подразделения по сигналу выдвинулись для противодействия наступлению.
По словам командующего ОС Сергея Наева, во время разведки было определено главные огневые точки условного врага, после чего их начала уничтожать противотанковая батарея 100-милиметровых пушек МТ-12 Рапира.
Танковые же экипажи отрабатывали элементы маневрирования на открытой местности, смену позиций, установку дымовой завесы, маскировку техники, выход на рубеж и уничтожение противника, отметил Наев.
Читайте также: Украина и НАТО отработают отражение наступления агрессора и восстановление границ
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины. Москва тем временем говорит, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории"
- 13 апреля СБУ анонсировала масштабные учения в Харьковской области, в том числе на границе с РФ.
Читайте также: Россия способна планировать грузинский сценарий в Украине – министр обороны
Видео - Командування об'єднаних сил ЗС України/Facebook
Комментарии