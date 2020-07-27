Захват в заложники полковника МВД. Сбежавшего рецидивиста ищет КОРД: видео

В Полтавской области полиция продолжает поиски вооруженного злоумышленника, который сбежал после того как сначала захватил в заложники полковника МВД, а потом отпустил его. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются уже четвертые сутки. В МВД объясняют, что работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

Сообщается, что на основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации разыскиваемого, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет.

В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также в полиции считают, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотиков.

Правоохранители призывают граждан быть крайне осторожными, избегать контактов с незнакомцами, а при малейшем подозрении - звонить в полицию.

Полтаве полиция утром пыталась задержать Романа Скрипника, который сначала угрожал взорвать гранату, потом 23 июля в взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна, а позже отпустил полковника и убежал в лес.

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