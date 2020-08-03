Затонула неделю назад. Из Керченского пролива вытащили бронемашину оккупантов

Из Керченского пролива вытащили российскую бронемашину БРДМ-2, затонувшую неделю назад во время очередной "патриотической акции" во временно оккупированном Крыму. Об этом вчера сообщили Крым.Реалии.

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"Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки через волны и ветер двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось лишь ночью. Автомобиль обязательно будет восстановлен. Как только машина прибудет в Москву, мы оценим ее техническое состояние и начнем процесс реставрации", - отмечается в сообщении.

Бронемашина БРДМ-2 затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива во время проведения так называемой акции Дорога мужества. Керченский десант в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. 27 июля водолаз несколько раз погружался на дно, но найти бронемашину не удалось. Бронемашину обнаружили на пятый день поисков.

Годом ранее три российских БРДМ-2 пересекали Керченский пролив в рамках той же акции, одна из бронемашин заглохла, ее смог доставить до берега катер.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

выставку вооружений и агитировали служить в их воинских подразделениях. 26 июля во временно оккупированном Севастополе РФ провела парад Военно-морского флота, передают Крым.Реалии. После парада оккупанты устроили

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