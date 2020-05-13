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Боксы городской инфекционной больницы заполнены детьми с коронавирусом - Кличко

Боксы городской инфекционной больницы заполнены детьми с коронавирусом - Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - пресс-служба КГГА)
13.05.2020, 12:56

Мэр столицы призвал родителей соблюдать элементарные рекомендации и не отпускать детей "бесконтрольно гулять"

Сейчас в Киеве болеют коронавирусом 126 детей, из которых 17 находятся в больнице. По словам мэра столицы Виталия Кличко, причиной этому служит "халатность и пренебрежение элементарными рекомендациями" у родителей. Об этом он сообщил на брифинге.

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"Сейчас все боксы городской детской инфекционной больницы заполнены больными детьми и пациентами с подозрениями на коронавирус", - отметил Кличко.

По словам работников больницы, обычно дети переносят болезнь в "среднетяжелой форме", а совсем маленькие, которым несколько месяцев, - в легкой.

Мэр призвал родителей не быть легкомысленными, не отпускать детей "бесконтрольно гулять", не водить их на детские площадки и в общественные места.

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  • 4 мая 2020-го Кличко рассказал, что заработает в Киеве с 12 мая.
  • 12 мая он заявил, что в столице растет число заболевших, которым требуется госпитализация.

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Дарья Мостовая
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