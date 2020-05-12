В Киеве растет число заболевших COVID-19, которым нужна госпитализация - Кличко

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Киеве увеличивается число заболевших COVID-19, которым требуется госпитализация. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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По его словам, в городских больницах в данный момент находятся 218 человек с подтвержденным коронавирусом, еще 99 - с подозрением. 56 пациентов в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Кличко заявил, что в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для заболевших коронавирусом. Всего в медучреждениях первой и второй волн в Киеве - около 1700 мест.

"Если у нас будет инфекционный взрыв, и этого может оказаться мало", - предупредил Кличко. Мэр призвал киевлян проявить сознательность и придерживаться правил, несмотря на ослабление карантинных мер.

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

продлил Вчера некоторые ограничительные меры были сняты: список

Сегодня Киев встал в пробках на всех мостах в сторону центра.

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