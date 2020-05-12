В Киеве растет число заболевших COVID-19, которым нужна госпитализация - Кличко

В Киеве увеличивается число заболевших COVID-19, которым требуется госпитализация. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
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По его словам, в городских больницах в данный момент находятся 218 человек с подтвержденным коронавирусом, еще 99 - с подозрением. 56 пациентов в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.
Кличко заявил, что в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для заболевших коронавирусом. Всего в медучреждениях первой и второй волн в Киеве - около 1700 мест.
"Если у нас будет инфекционный взрыв, и этого может оказаться мало", - предупредил Кличко. Мэр призвал киевлян проявить сознательность и придерживаться правил, несмотря на ослабление карантинных мер.
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