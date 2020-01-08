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Двойное убийство в Киеве. Подозреваемых арестовали

Двойное убийство в Киеве. Подозреваемых арестовали - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
08.01.2020, 18:28

Подозреваемых заключили под стражу на 60 суток без возможности внесения залога

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве двух девушек в Подольском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

34-летнего и 19-летнюю подозреваемых арестовали на 60 суток без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Во время суда подозреваемый воздержался от комментариев, сказал только одну фразу: "Я признаю себя виновным лишь в том, что я защищал себя и особу, которая была со мной", передает ТСН.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Такое решение судья принял из-за того, что одна из убитых девушек несовершеннолетняя, и материалы дела могут описывать действия сексуального характера.

  • 4 января в одной из квартир на столичном Подоле были обнаружены тела двух киевлянок 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.
  • 6 января мужчину и женщину по ориентировке задержали одесские полицейские на железнодорожном вокзале. Ими оказались 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 19-летняя девушка.

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