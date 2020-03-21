КГГА запросила у пограничников информацию о киевлянах, вернувшихся из-за границы

Комиссия ТЭБ и НС Киевской горадминистрации попросили Госпогранслужбу (ГПСУ) предоставить информацию обо всех жителях столицы, которые вернулись из-за границы, начиная с 10 марта. Об этом говорится в решении комиссии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Государственной пограничной службе Украины предоставить информацию в Главное управление Держпродпотребслужбы в Киеве в отношении жителей города, которые прибыли из-за границы с 10.03.2020 года", - сказано в решении.
Как известно, ГПСУ подчиняется Министерству внутренних дел.