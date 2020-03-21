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КГГА запросила у пограничников информацию о киевлянах, вернувшихся из-за границы

КГГА запросила у пограничников информацию о киевлянах, вернувшихся из-за границы - Фото
Температурный скрининг на границе (Фото: пресс-служба ГПСУ)
21.03.2020, 19:35

Информация о всех, кто вернулся из-за границы с 10 марта, очевидно, будет передана Киевской горадминистрации

Комиссия ТЭБ и НС Киевской горадминистрации попросили Госпогранслужбу (ГПСУ) предоставить информацию обо всех жителях столицы, которые вернулись из-за границы, начиная с 10 марта. Об этом говорится в решении комиссии.

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"Государственной пограничной службе Украины предоставить информацию в Главное управление Держпродпотребслужбы в Киеве в отношении жителей города, которые прибыли из-за границы с 10.03.2020 года", - сказано в решении.

Как известно, ГПСУ подчиняется Министерству внутренних дел.

  • Несколько часов назад Кличко объявил о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.
  • Позже постоянная комиссия ТЭБ и НС КГГА ввела еще ряд ограничений в городе. В частности, запретили пользоваться детскими и спорт- площадками и пускать больше одного человека на 10 кв м в магазины и аптеки.

Ребрина Вадим
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