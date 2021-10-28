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Киев на пороге красной зоны: завтра у Кличко собирают комиссию ТЭБ и ЧС

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 12:19
Киев на пороге красной зоны: завтра у Кличко собирают комиссию ТЭБ и ЧС - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Киев фактически оказался на пороге красной зоны карантина, и завтра, 29 октября, в связи с этим состоится заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, в столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что Киев оказался фактически на пороге красной зоны.

Он уточнил, что решение об установлении красного уровня эпидопасности принимает государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, но городские власти собирают местную комиссию уже завтра.

Поворозник сообщил, что за прошедшие сутки, 27 октября, в Киеве заболели 1451 человек, умерли 39 человек. В больницах ситуация непростая – там находятся 3334 пациента, в том числе 50 детей, зараженных коронавирусом. В кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

Также он рассказал о наращивании темпов вакцинации в Киеве – за минувшие сутки привились 27 566 человек. За все время кампании по вакцинации в столице сделали 2 166 837 прививок.

Киев на пороге красной зоны: завтра у Кличко собирают комиссию ТЭБ и ЧС

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Оксана Житнюк
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