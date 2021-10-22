Коронавирус. Киевских школьников с завтрашнего дня отправляют на каникулы на две недели

С завтрашнего дня, 23 октября, в связи с эпидемией коронавируса киевских школьников отправят на каникулы, в том числе и младшие классы. Об этом по результатам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала Украина 24.

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"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю: не с понедельника, а с завтрашнего дня (с 23 октября, – ред.)", – сказал замглавы КГГА.

По его словам, школьники точно будут на каникулах в течение двух недель, включая младшие классы (с 1-го по 4-й). Далее могут продлить каникулы или отправить учеников на дистанционное обучение.

Поворозник сообщил, что за прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 44 летальных случая от осложнений, вызванных коронавирусом. Также он отметил, что в киевских больницах занято более 65% коек с потоковым кислородом для больных COVID-19.

По его словам, это говорит о том, что Киев окажется в красной зоне в ближайшие пять дней. Когда это произойдет, как отметил Поворозник, в Киеве смогут работать только те школы и детсады, где будут вакцинированы 100% сотрудников.

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Оксана Житнюк

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