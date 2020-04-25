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Метро в Киеве заработает для всех пассажиров примерно 10 июня - метрополитен

Метро в Киеве заработает для всех пассажиров примерно 10 июня - метрополитен - Фото
Фото: LIGA.net
25.04.2020, 20:17

Сначала метро запустят для горожан со спецпропусками

Киевский метрополитен откроется для всех пассажиров, предположительно, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

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Там напомнили, что, согласно плану Кабмина по выходу из карантина, предусмотрено пять этапов смягчения ограничительных мер.

Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то подземка запустится 31 мая, но только для горожан со спецпропуском. Кто именно будет иметь право на спецпропуск, пока не уточняется.

И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. "Пока допускают, что это случится примерно 10 июня", - сказано в сообщении.

  • 24 апреля правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов. Запуск метро, согласно плану, предполагается на третьем этапе, когда медицинская система будет высвобождена от больных. Время реализации этапов в плане Кабмина не обозначено.
  • В Украине по состоянию на 09:00 24 апреля зафиксированы 7647 случаев, 193 из них летальные, выздоровели 601 человекLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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