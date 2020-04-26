Киевский метрополитен опроверг информацию о сроках возобновления работы

Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных срока возобновления работы. Об этом заявила пресс-служба коммунального предприятия.
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В метрополитене заявили, что новость о возможных сроках открытия метро не соответствует действительности.
Пресс-служба предприятия отметила, что официальными страницами метрополитена в интернете является его сайт и аккаунты в Facebook и Twitter, а канала в Telegram у него нет.
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