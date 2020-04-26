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Киевский метрополитен опроверг информацию о сроках возобновления работы

Киевский метрополитен опроверг информацию о сроках возобновления работы - Фото
Фото: Киевский метрополитен
26.04.2020, 14:35

Пресс-служба Киевского метрополитена заявила, что не давала никакой информации о сроках возобновления работы метро

Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных срока возобновления работы. Об этом заявила пресс-служба коммунального предприятия.

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В метрополитене заявили, что новость о возможных сроках открытия метро не соответствует действительности.

Пресс-служба предприятия отметила, что официальными страницами метрополитена в интернете является его сайт и аккаунты в Facebook и Twitter, а канала в Telegram у него нет.

  • Вечером 17 марта киевское метро прекратило работу из-за карантинных мер.
  • 24 апреля правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов. Запуск метро, согласно плану, предполагается на третьем этапе, когда медицинская система будет высвобождена от больных. Время реализации этапов в плане Кабмина не обозначено.
  • Вчера появилась информация о том, что киевское метро может быть открыто 10 июня.

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Денис Юдин
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