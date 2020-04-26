Киевский метрополитен опроверг информацию о сроках возобновления работы

Фото: Киевский метрополитен

Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных срока возобновления работы. Об этом заявила пресс-служба коммунального предприятия.

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В метрополитене заявили, что новость о возможных сроках открытия метро не соответствует действительности.

Пресс-служба предприятия отметила, что официальными страницами метрополитена в интернете является его сайт и аккаунты в Facebook и Twitter, а канала в Telegram у него нет.

Вечером 17 марта киевское метро прекратило работу из-за карантинных мер.

24 апреля правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов. Запуск метро, согласно плану, предполагается на третьем этапе, когда медицинская система будет высвобождена от больных. Время реализации этапов в плане Кабмина не обозначено.

Вчера появилась информация о том, что киевское метро может быть открыто 10 июня.

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