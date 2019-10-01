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Кличко рассказал, как проходит правительственная проверка в КГГА

Кличко рассказал, как проходит правительственная проверка в КГГА - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
01.10.2019, 18:54

О проверке ранее распорядился премьер. Проводится она с 25 сентября

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столичной администрации проходит правительственная проверка, о которой ранее распорядился премьер Алексей Гончарук. Об этом Кличко написал на странице в Facebook.

Проверка, которая, по словам мэра, началась 25 сентября, продолжается почти во всех структурных подразделениях администрации и в некоторых РГА Киева. "За это время мы получили более 70 запросов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности города и большого объема информации", - добавил он.

При этом Кличко уточнил, что проверка не касается городского совета и его исполнительного органа. "Она касается только исполнительской дисциплины, то есть организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами президента Украины, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров Украины и поручениями премьер-министра Украины", - рассказал мэр.

Полную проверку Киевсовета, отметил Кличко, может проводить Госаудитслужба, о чем он ранее ее попросил.

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