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Вслед за Ткаченко. Кличко тоже хочет проверить работу КГГА

Вслед за Ткаченко. Кличко тоже хочет проверить работу КГГА - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
16.09.2019, 19:44

Обращение уже направлено в Госаудитслужбу

Мэр Киева Виталий Кличко вслед за нардепом от Слуги народа Александром Ткаченко инициирует проверку деятельности столичной государственной администрации. Об этом сообщается на персональном сайте Кличко.

В связи с этим Кличко просит Госаудитслужбу провести финансовый аудит деятельности структур КГГА, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы. Мэр заявил, что такое решение принял из-за информации в СМИ о якобы бюджетных злоупотреблениях в столице. 

Обращение с просьбой о проверке городской голова направил на имя председателя Госаудитслужбы.

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КГГА аудит виталий кличко проверка Киевский горсовет
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