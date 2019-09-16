Вслед за Ткаченко. Кличко тоже хочет проверить работу КГГА

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко вслед за нардепом от Слуги народа Александром Ткаченко инициирует проверку деятельности столичной государственной администрации. Об этом сообщается на персональном сайте Кличко.

В связи с этим Кличко просит Госаудитслужбу провести финансовый аудит деятельности структур КГГА, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы. Мэр заявил, что такое решение принял из-за информации в СМИ о якобы бюджетных злоупотреблениях в столице.

Обращение с просьбой о проверке городской голова направил на имя председателя Госаудитслужбы.

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