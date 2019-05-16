Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост в Киеве

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Движение автомобилей по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве, на котором иностранные гости снимают музыкальные клипы и успешные рекламные ролики, планируют запустить к концу 2020 года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

"Наша задача - к концу следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого", - сказал Кличко в эфире телеканала Прямой.

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Он добавил, что далее в планах строительство линии метро на Троещину, а в течение ближайших двух лет обещает завершить строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена - Мостицкая и Проспект Правды.

Работы на Шулявском путепроводе, сказал мэр, идут по графику: "Наши планы - до конца этого года открыть движение транспорта по новому Шулявскому путепровода".

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