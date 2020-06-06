Корнавирус. В Киеве сохраняется высокий уровень суточной заболеваемости: карта

Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве продолжает держаться на высоком уровне - выявлено 83 случая, днем ранее - 82. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3375 заболевших коронавирусом. Два человека умерли от болезни за прошедшие сутки, с начала эпидемии - 75. Выздоровело за сутки в столице 12 человек, всего - 888.

Среди новых заболевших - 11 медиков. 25 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 649 заболевших (10 за сутки);

Печерский - 452 (1);

Деснянский - 391 (17);

Днепровский - 344 (10);

Соломенский - 312 (19);

Голосеевский - 263 (6);

Святошинский - 258 (3);

Оболонский - 253 (7);

Шевченковский - 227 (1);

Подольский - 226 (9).

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

Вчера из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве не стали ослаблять карантин для ресторанов и бассейнов.

в Украине выявлено 26 513 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 777 пациентов скончались. На утро 6 июня

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