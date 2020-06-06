Корнавирус. В Киеве сохраняется высокий уровень суточной заболеваемости: карта

Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве продолжает держаться на высоком уровне - выявлено 83 случая, днем ранее - 82. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3375 заболевших коронавирусом. Два человека умерли от болезни за прошедшие сутки, с начала эпидемии - 75. Выздоровело за сутки в столице 12 человек, всего - 888.
Среди новых заболевших - 11 медиков. 25 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 649 заболевших (10 за сутки);
Печерский - 452 (1);
Деснянский - 391 (17);
Днепровский - 344 (10);
Соломенский - 312 (19);
Голосеевский - 263 (6);
Святошинский - 258 (3);
Оболонский - 253 (7);
Шевченковский - 227 (1);
Подольский - 226 (9).
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