Коронавирус. В больницах Киева есть 400 аппаратов ИВЛ - Кличко

В медучреждениях Киева, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19, сегодня находятся 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
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По словам Кличко, в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19.
"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще до 100 коек", - отметил Кличко.
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Кличко уточнил, что в Киеве определили уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных.
"В целом - это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет", - подчеркнул Кличко.
По данным Минздрава, на 09:00 24 апреля на амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ находится 103 человека, в том числе один ребенок.
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