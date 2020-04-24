Коронавирус. В больницах Киева есть 400 аппаратов ИВЛ - Кличко

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В медучреждениях Киева, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19, сегодня находятся 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кличко, в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19.

"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще до 100 коек", - отметил Кличко.

Читайте также: Украинские аппараты ИВЛ будут в два раза дешевле импортных - Зеленский

Кличко уточнил, что в Киеве определили уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных.

"В целом - это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет", - подчеркнул Кличко.

По данным Минздрава, на 09:00 24 апреля на амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ находится 103 человека, в том числе один ребенок.

9 апреля 2020 года в Офисе президента сообщили, что врачей в областях будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ в режиме онлайн.

13 апреля у Зеленского пообещали, что "в ближайшие недели больницы получат сотни аппаратов ИВЛ".

24 апреля сообщалось , что в Киеве за сутки выявлены 63 новых случая заболевания COVID-19, всего заболевших - 1122.

Читайте также: Готовность к эпидемии: с чем украинские больницы встречают коронавирус