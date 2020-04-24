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Коронавирус. В больницах Киева есть 400 аппаратов ИВЛ - Кличко

Коронавирус. В больницах Киева есть 400 аппаратов ИВЛ - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
24.04.2020, 13:10

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19

В медучреждениях Киева, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19, сегодня находятся 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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По словам Кличко, в Александровской больнице подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных COVID-19.

"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это еще до 100 коек", - отметил Кличко.

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Кличко уточнил, что в Киеве определили уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных.

"В целом - это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария - город может развернуть до 7000 коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет", - подчеркнул Кличко.

По данным Минздрава, на 09:00 24 апреля на амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ находится 103 человека, в том числе один ребенок.

  • 9 апреля 2020 года в Офисе президента сообщили, что врачей в областях будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ в режиме онлайн.
  • 13 апреля у Зеленского пообещали, что "в ближайшие недели больницы получат сотни аппаратов ИВЛ".
  • 24 апреля сообщалось, что в Киеве за сутки выявлены 63 новых случая заболевания COVID-19, всего заболевших - 1122.

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Арина Толина
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