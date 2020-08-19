Коронавирус. В Киеве число заболевших за сутки превысило 200: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Подольском и Деснянском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 215 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 88. Умерших от COVID-19 вчера не было. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших - шесть медиков. 49 пациентов госпитализированы (сутками ранее - восемь). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 155 человек, заболели - 10 945. Выздоровели 3484 пациента, за сутки - 29.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Подольском и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 1819 заболевших (35 за сутки);
Подольский - 678 (26);
Деснянский - 1336 (22);
Шевченковский - 868 (21);
Святошинский - 924 (21);
Оболонский - 974 (21);
Соломенский - 1202 (20);
Днепровский - 1283 (18);
Голосеевский - 878 (18);
Печерский - 983 (13).
- За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 1967 заболевших COVID-19.
- Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Киеве и Харьковской области.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии