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Коронавирус. В Киеве число заболевших за сутки превысило 200: карта по районам

19.08.2020, 10:49
Коронавирус. В Киеве число заболевших за сутки превысило 200: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото (Sergey Dolzhenko, EPA)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Подольском и Деснянском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 215 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 88. Умерших от COVID-19 вчера не было. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - шесть медиков. 49 пациентов госпитализированы (сутками ранее - восемь). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 155 человек, заболели - 10 945. Выздоровели 3484 пациента, за сутки - 29.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Подольском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 1819 заболевших (35 за сутки);
Подольский - 678 (26);
Деснянский - 1336 (22);
Шевченковский - 868 (21);
Святошинский - 924 (21);
Оболонский - 974 (21);
Соломенский - 1202 (20);
Днепровский - 1283 (18);
Голосеевский - 878 (18);
Печерский - 983 (13).

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Денис Юдин
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