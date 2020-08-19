Коронавирус. В Киеве число заболевших за сутки превысило 200: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Подольском и Деснянском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 215 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 88. Умерших от COVID-19 вчера не было. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - шесть медиков. 49 пациентов госпитализированы (сутками ранее - восемь). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 155 человек, заболели - 10 945. Выздоровели 3484 пациента, за сутки - 29.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Подольском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1819 заболевших (35 за сутки);

Подольский - 678 (26);

Деснянский - 1336 (22);

Шевченковский - 868 (21);

Святошинский - 924 (21);

Оболонский - 974 (21);

Соломенский - 1202 (20);

Днепровский - 1283 (18);

Голосеевский - 878 (18);

Печерский - 983 (13).

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 1967 заболевших COVID-19

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Киеве и Харьковской области.

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Денис Юдин

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