Коронавирус. Кличко объяснил резкое снижение суточного числа заболевших в Киеве

В Киеве за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, днем ранее - 53. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3985 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки два человека умерли от болезни, с начала эпидемии - 92.
Два человека госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Кличко объяснил снижение числа заболевших за сутки тем, что из-за установки в Минздраве новой программы по регистрации случаев коронавируса часть данных по Киеву была внесена уже после отчетного времени.
Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком районе.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 719 заболевших (7 за сутки);
Печерский - 482 (1);
Деснянский - 472 (5);
Днепровский - 407 (4);
Соломенский - 367 (2);
Оболонский - 331 (1);
Святошинский - 321 (3);
Голосеевский - 304 (2);
Шевченковский - 302 (2);
Подольский - 280 (1).
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