Коронавирус. Кличко объяснил резкое снижение суточного числа заболевших в Киеве

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Киеве за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, днем ранее - 53. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3985 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки два человека умерли от болезни, с начала эпидемии - 92.

Два человека госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Кличко объяснил снижение числа заболевших за сутки тем, что из-за установки в Минздраве новой программы по регистрации случаев коронавируса часть данных по Киеву была внесена уже после отчетного времени.

Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком районе.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 719 заболевших (7 за сутки);

Печерский - 482 (1);

Деснянский - 472 (5);

Днепровский - 407 (4);

Соломенский - 367 (2);

Оболонский - 331 (1);

Святошинский - 321 (3);

Голосеевский - 304 (2);

Шевченковский - 302 (2);

Подольский - 280 (1).

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

фиксировали В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования . По словам главного санвврача Виктора Ляшко , вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен .

Киев и 10 областей не готовы к ослабления карантина по критериям Минздрава.

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