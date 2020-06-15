Коронавирус. Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Регионы, в которых инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12):

- Киев - 15,74;

- Винницкая область - 17,68;

- Волынская область - 34,81;

- Житомирская область - 15,45;

- Закарпатская область - 23,45;

- Ивано-Франковская область - 13,45;

- Львовская область - 30,71;

- Ровенская область - 25,85;

- Тернопильская область - 16,66;

- Черновицкая область - 28,96;

- Черниговская область - 12,62.

Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

фиксировали В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования . По словам главного санвврача Виктора Ляшко , вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен .

C начала эпидемии в стране выявили 31 810 больных COVID-19, 901 из них скончался. Одолеть недуг смогли 14 253 пациента.

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