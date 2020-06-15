Коронавирус. Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Регионы, в которых инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12):
- Киев - 15,74;
- Винницкая область - 17,68;
- Волынская область - 34,81;
- Житомирская область - 15,45;
- Закарпатская область - 23,45;
- Ивано-Франковская область - 13,45;
- Львовская область - 30,71;
- Ровенская область - 25,85;
- Тернопильская область - 16,66;
- Черновицкая область - 28,96;
- Черниговская область - 12,62.
Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.
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