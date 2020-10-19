Коронавирус. В Киеве растет количество школ на карантине, динамика негативная – Кличко
По словам мэра Киева, на дистанционном обучении находятся 621 школьный класс и 92 группы в детских садах
В Киеве еще одна школа закрылась на карантин, теперь из-за распространения коронавируса в столице не работают девять школ. Об этом сегодня, 19 октября, рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
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По словам Кличко, динамика распространения коронавируса в учебных заведениях – негативная. Из-за болезни учителей закрыты по три школы в Печерском и Оболонском районах, по одной – в Подольском, Дарницком и Святошинском.
Увеличилось и количество классов, отправленных на самоизоляцию из-за болезни учеников. На дистанционном обучении в Киеве находится 621 класс в 189 школах.
Коронавирусом в столице болеют 605 школьников и 485 учителей.
Закрыты на карантин два детских сада, на самоизоляции – 92 группы в 79 садиках, сообщил Кличко. Заполненность детских садов в Киеве – более 52%.
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- 16 октября в Киеве на карантин было закрыто восемь школ.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 4766 человек.
- За сутки в Киеве зафиксированы 385 заболевших коронавирусом.
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