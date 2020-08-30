Коронавирус. В Киеве резко упало количество новых заболевших: карта по районам
30.08.2020, 11:50
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
Наибольшее количество заболевших коронавирусом выявили в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах
За прошедшие сутки в Киеве выявили 109 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее — 265). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За сутки в городе выздоровели 90 больных COVID-19 (днем ранее — 159), скончались девять человек (9).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 13 093 заболевших, 4319 выздоровевших и 202 умерших.
Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Деснянском (22), Днепровском (20) и Святошинском (17) районах.
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