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Коронавирус. В Киеве резко упало количество новых заболевших: карта по районам

30.08.2020, 11:50
Коронавирус. В Киеве резко упало количество новых заболевших: карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Наибольшее количество заболевших коронавирусом выявили в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 109 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее    265). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко

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За сутки в городе выздоровели 90 больных COVID-19 (днем ранее    159), скончались девять человек (9).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 13 093 заболевших, 4319 выздоровевших и 202 умерших.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Деснянском (22), Днепровском (20) и Святошинском (17) районах. 

Владислав Сердюк
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