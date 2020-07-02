Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд высокая суточная заболеваемость - карта

Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд высокая суточная заболеваемость - карта - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
02.07.2020, 09:43

За время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 5242 заболевших. Умерли 111 больных COVID-19

В Киеве вторые сутки подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки заболели 104 человека (днем ранее – 101), умерли трое (0), выздоровели 44 пациента (35).

Больше всего новых больных COVID-19 за сутки выявили в Дарницком (18 случаев), Днепровском (15), Голосеевском (15) и Святошинском (15) районах.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 5242 заболевших коронавирусом, умерли 111 человек, выздоровели 1642 пациентов.

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • 1 июля в Киеве ужесточили карантин.
  • В Украине за сутки выявили 889 новых заболевших, что на 225 случаев больше, чем днем ранее. За все время эпидемии зафиксировано 45 887 заразившихся, из которых умерли 1185 человек. Выздоровели 20 053 инфицированных.

Читайте также: Коронавирус. В мире рекордная суточная заболеваемость – динамика пандемии

Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
киев коронавирус COVID-19 районы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 