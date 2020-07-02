Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд высокая суточная заболеваемость - карта

Иллюстративное фото: Роман Балук

В Киеве вторые сутки подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки заболели 104 человека (днем ранее – 101), умерли трое (0), выздоровели 44 пациента (35).

Больше всего новых больных COVID-19 за сутки выявили в Дарницком (18 случаев), Днепровском (15), Голосеевском (15) и Святошинском (15) районах.

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За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 5242 заболевших коронавирусом, умерли 111 человек, выздоровели 1642 пациентов.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

1 июля в Киеве ужесточили карантин.

В Украине за сутки выявили 889 новых заболевших, что на 225 случаев больше, чем днем ранее. За все время эпидемии зафиксировано 45 887 заразившихся, из которых умерли 1185 человек. Выздоровели 20 053 инфицированных.

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Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко