Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд высокая суточная заболеваемость - карта

В Киеве вторые сутки подряд выявляют более 100 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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За сутки заболели 104 человека (днем ранее – 101), умерли трое (0), выздоровели 44 пациента (35).
Больше всего новых больных COVID-19 за сутки выявили в Дарницком (18 случаев), Днепровском (15), Голосеевском (15) и Святошинском (15) районах.
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За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 5242 заболевших коронавирусом, умерли 111 человек, выздоровели 1642 пациентов.
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Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко