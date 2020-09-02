Коронавирус. В Киеве выявили рекордное число новых заболевших: динамика по районам
Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах
За прошедшие сутки в Киеве выявили 332 новых случая заболевания коронавирусом, пятеро жителей столицы умерли. Сутками ранее было зарегистрировано 176 заболевших киевлян, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 75 человек, а также среди заболевших есть 13 медицинских работников.
В целом с начала эпидемии от коронавируса умерли 218 киевлян. Всего в столице было зарегистрировано 13 878 случаев заболевания COVID-19.
Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Дарницком (59), Днепровском (54) и Деснянском (47) районах.
Количество зарегистрированных заболевших по районам столицы:
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября, ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны". До конца сентября запрещен въезд иностранцам за исключением нескольких категорий.
- Премьер Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину "не будет в любом случае".
- Динамика эпидемии в Турции, Египте и на других открытых украинцам курортах.
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