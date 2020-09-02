Коронавирус. В Киеве выявили рекордное число новых заболевших: динамика по районам

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 332 новых случая заболевания коронавирусом, пятеро жителей столицы умерли. Сутками ранее было зарегистрировано 176 заболевших киевлян, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 75 человек, а также среди заболевших есть 13 медицинских работников.

В целом с начала эпидемии от коронавируса умерли 218 киевлян. Всего в столице было зарегистрировано 13 878 случаев заболевания COVID-19.

Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Дарницком (59), Днепровском (54) и Деснянском (47) районах.

Количество зарегистрированных заболевших по районам столицы:

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Владислав Сердюк

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