На левом берегу Киева изменили движение трамваев и троллейбусов из-за отключения света – маршруты

На левом берегу Киева изменили движение трамваев и троллейбусов из-за отключения света
В Киеве из-за отсутствия электроэнергии временно изменили движение электротранспорта на левом берегу. Об этом сообщил Киевпастранс.
Трамвайные маршруты:
→ № 8, 32 – по собственной схеме;
→ № 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенский;
→ № 22 – просп. Воскресенский – Дарницкое депо;
→ № 29 – ст. м. "Лесная" – ст. м. "Позняки
→ № 28, 35 – ст. м. "Лесная" – просп. Воскресенский.
Троллейбусные маршруты:
→ № 30 – ул. Кадетский Гай – ст. м. "Почайна";
→ № 31 – ст. м. "Лукьяновская" – ст. м. "Почайна";
→ № 47 – ст. м. "Минская" – ул. Александра Архипенко – ст. м. "Почайна";
→ № 50 – пл. "Лыбедская" – пл. "Дарницкая".
Работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена. Также в Киеве приостановили работу фуникулера из-за отсутствия электроснабжения.
Кроме этого, для обеспечения перевозок пассажиров на отдельных участках в столице организовали временные автобусные маршруты.
На трамвайных маршрутах:
→ № 28-Т – ул. Милославская – пл. "Дарницкая";
→ № 4-Т – ул. Милославская – ст. "Радужная";
→ № 29-Т – ст. м. "Бориспольская" – пл. "Дарницкая".
На троллейбусных маршрутах:
→ № 50-ТРК – ул.Милославская – пл. "Дарницкая";
→ № 37-ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
→ № 30-ТР – ул. Милославская – ст. м. "Почайна";
→ № 31-ТР – ул. Милославская – ст. м. "Почайна";
→ № 29-ТР – пл. "Дарницкая" – зал. ст. "Куреневка".
- 27 декабря Россия массированно ударила по Киеву, в результате чего пострадали десятки людей, горели дома и СТО. Один человек погибший.
- Без света в столице находились 500 000 семейа 40% домов – без тепла.
- Зафиксировано попадание в депоповрежден автобус и 20 трамвайных вагонов.
