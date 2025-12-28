На левом берегу Киева изменили движение трамваев и троллейбусов из-за отключения света – маршруты

В Киеве, в частности, приостановили движение фуникулера

Киев (Фото: t.me/KyivCityOfficial)

В Киеве из-за отсутствия электроэнергии временно изменили движение электротранспорта на левом берегу. Об этом сообщил Киевпастранс.

Трамвайные маршруты:

→ № 8, 32 – по собственной схеме;

→ № 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенский;

→ № 22 – просп. Воскресенский – Дарницкое депо;

→ № 29 – ст. м. "Лесная" – ст. м. "Позняки

→ № 28, 35 – ст. м. "Лесная" – просп. Воскресенский.

Троллейбусные маршруты:

→ № 30 – ул. Кадетский Гай – ст. м. "Почайна";

→ № 31 – ст. м. "Лукьяновская" – ст. м. "Почайна";

→ № 47 – ст. м. "Минская" – ул. Александра Архипенко – ст. м. "Почайна";

→ № 50 – пл. "Лыбедская" – пл. "Дарницкая".

Работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена. Также в Киеве приостановили работу фуникулера из-за отсутствия электроснабжения.

Кроме этого, для обеспечения перевозок пассажиров на отдельных участках в столице организовали временные автобусные маршруты.

На трамвайных маршрутах:

→ № 28-Т – ул. Милославская – пл. "Дарницкая";

→ № 4-Т – ул. Милославская – ст. "Радужная";

→ № 29-Т – ст. м. "Бориспольская" – пл. "Дарницкая".

На троллейбусных маршрутах:

→ № 50-ТРК – ул.Милославская – пл. "Дарницкая";

→ № 37-ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

→ № 30-ТР – ул. Милославская – ст. м. "Почайна";

→ № 31-ТР – ул. Милославская – ст. м. "Почайна";

→ № 29-ТР – пл. "Дарницкая" – зал. ст. "Куреневка".