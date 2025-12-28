На лівому березі Києва змінили рух трамваїв та тролейбусів через відключення світла – маршрути

Київ (Фото: t.me/KyivCityOfficial)

У Києві через відсутність електроенергії тимчасово змінили рух електротранспорту на лівому березі. Про це повідомив Київпастранс.

Трамвайні маршрути:

→ № 8, 32 – за власною схемою;

→ № 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенський;

→ № 22 – просп. Воскресенський – Дарницьке депо;

→ № 29 – ст. м. "Лісова" – ст. м. "Позняки

→ № 28, 35 – ст. м. "Лісова" – просп. Воскресенський.

Тролейбусні маршрути:

→ № 30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";

→ № 31 – ст. м. "Лук'янівська" – ст. м. "Почайна";

→ № 47 – ст. м. "Мінська" – вул. Олександра Архипенка – ст. м. "Почайна";

→ № 50 – пл. "Либідська" – пл. "Дарницька".

Робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена. Також у Києві призупинили ух фунікулера через відсутність електропостачання.

Окрім цього, для забезпечення перевезень пасажирів на окремих ділянках у столиці організували тимчасові автобусні маршрути.

На трамвайних маршрутах:

→ № 28-Т – вул. Милославська – пл. "Дарницька";

→ № 4-Т – вул. Милославська – ст. "Райдужна";

→ № 29-Т – ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька".

На тролейбусних маршрутах:

→ № 50-ТРК – вул.Милославська – пл. "Дарницька";

→ № 37-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

→ № 30-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";

→ № 31-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";

→ № 29-ТР – пл. "Дарницька" – зал. ст. "Куренівка".