На лівому березі Києва змінили рух трамваїв та тролейбусів через відключення світла – маршрути

У Києві через відсутність електроенергії тимчасово змінили рух електротранспорту на лівому березі. Про це повідомив Київпастранс.
Трамвайні маршрути:
→ № 8, 32 – за власною схемою;
→ № 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенський;
→ № 22 – просп. Воскресенський – Дарницьке депо;
→ № 29 – ст. м. "Лісова" – ст. м. "Позняки
→ № 28, 35 – ст. м. "Лісова" – просп. Воскресенський.
Тролейбусні маршрути:
→ № 30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";
→ № 31 – ст. м. "Лук'янівська" – ст. м. "Почайна";
→ № 47 – ст. м. "Мінська" – вул. Олександра Архипенка – ст. м. "Почайна";
→ № 50 – пл. "Либідська" – пл. "Дарницька".
Робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена. Також у Києві призупинили ух фунікулера через відсутність електропостачання.
Окрім цього, для забезпечення перевезень пасажирів на окремих ділянках у столиці організували тимчасові автобусні маршрути.
На трамвайних маршрутах:
→ № 28-Т – вул. Милославська – пл. "Дарницька";
→ № 4-Т – вул. Милославська – ст. "Райдужна";
→ № 29-Т – ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька".
На тролейбусних маршрутах:
→ № 50-ТРК – вул.Милославська – пл. "Дарницька";
→ № 37-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
→ № 30-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";
→ № 31-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";
→ № 29-ТР – пл. "Дарницька" – зал. ст. "Куренівка".
- 27 грудня Росія масовано вдарила по Києву, внаслідок чого постраждали десятки людей, горіли будинки та СТО. Одна людина загинула.
- Без світла у столиці перебували 500 000 родин, а 40% будинків – без тепла.
- Зафіксоване влучання в депо, пошкоджено автобус та 20 трамвайних вагонів.
