Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко "неприятно шокирован" количеством разгуливающих по улицам людей

Кличко "неприятно шокирован" количеством разгуливающих по улицам людей - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.04.2020, 12:50

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что "можно не верить в угрозу", но потом не надо "предъявлять претензии, что больницы переполнены"

Мэр Киева Виталий Кличко "неприятно шокирован" количеством разгуливающих по улицам людей. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин. Вывалились на улицы, пренебрегая всеми правилами безопасности. Вчера на Крещатике гуляло уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать", - заявил мэр.

"Хочу сказать одно: вы, конечно, можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. Как уберечь людей, если они сами того не хотят, да еще подвергают опасности других", - сказал Кличко.

  • 9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".
  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.
  • 28 апреля Кличко представил план первого этапа выхода из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.
Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
Еще по теме
Напишите нам
виталий кличко карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 