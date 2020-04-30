Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Мэр Киева Виталий Кличко "неприятно шокирован" количеством разгуливающих по улицам людей. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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"Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин. Вывалились на улицы, пренебрегая всеми правилами безопасности. Вчера на Крещатике гуляло уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки, потому что все решили куда-то поехать", - заявил мэр.

"Хочу сказать одно: вы, конечно, можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. Как уберечь людей, если они сами того не хотят, да еще подвергают опасности других", - сказал Кличко.

9 апреля Шмыгаль заявил , что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".

24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

28 апреля Кличко представил план первого этапа выхода из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.