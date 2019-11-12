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Окуева, Чурай, Кизило. 40 улиц Киева получили новые названия

Окуева, Чурай, Кизило. 40 улиц Киева получили новые названия - Фото
КГГА (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.11.2019, 17:56

Столичные депутаты дали новые названия десяткам объектов

Киевский городской совет сегодня дал новые названия четырем десяткам улиц, переулков и бульваров  столицы. В городе появились улицы в честь убитой экс-бойца Амины Окуевой, погибшего на Донбассе военного Андрея Кизило, а также народной певицы Маруси Чурай. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Улица Амины Окуевой располагается в Шевченковском районе. Ранее она носила название Проектная. Окуеву убили в Киевской области 30 октября 2017 года. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.

Андрей Кизило - герой Украины, майор Вооруженных сил с позывным Орел. Погиб в боях с российскими гибридными войсками на Донбассе. Его именем сегодня назвали одну из улиц Дарницкого района. Улица в честь еще одного бойца, отдавшего жизнь в зоне ООС - Андрея Аболмасова - появилась в Днепровском районе. Раньше она была Панельной. Переулок в честь Маруси Чурай назвали в Соломенском районе. 

Полный список новых названий доступен на сайте администрации.

  • 30 октября Верховная Рада переименовала один из городов Киевской области, вернув ему историческое название. До этого в Харькове была переименована станция метро Московский проспект.

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переименования улицы Киевский горсовет Амина Окуева
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