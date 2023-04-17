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Осталось 50 см. Уровень воды в Днепре приблизился к критическому – КГГА

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 15:36
Осталось 50 см. Уровень воды в Днепре приблизился к критическому – КГГА - Фото
Река Днепр (Фото: ua.depositphotos.com)

Из-за паводка в Киеве 17 апреля уровень воды в Днепре существенно поднялся: до критического осталось 50-60 см. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По состоянию на 12:00 уровень воды составлял 9359 см.

Показателем критического уровня является 9415 см, сказал директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук. Он заявил, что вода может достичь этого уровня.

"Поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть вовлечены в оказание помощи жителям", – добавил чиновник.

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Олег Васьків
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