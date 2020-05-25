Притула о мэрских амбициях в Киеве: Многое надо обдумать и взвесить

Сергей Притула (фото — его страница в Facebook)

Телеведущий и военный волонтер Сергей Притула заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли баллотироваться в мэры Киева. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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Он считает, что этот вопрос надо рассматривать гораздо комплекснее. "Потому, что должность Киевского городского головы - это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы", - объяснил Притула.

По его словам, "рыпаться на такой высокий пост, не понимая, как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете, то это, как минимум, безответственно".

"Поэтому этот вопрос требует таких очень серьезных размышлений на этот предмет. Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что "да" или говорить, что категорически "нет". Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить", - отметил Притула.

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