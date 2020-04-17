Дым из Чернобыльской зоны не мог попасть в Киев - глава Укргидрометцентра

Николай Кульбида (фото - LIGA.net)

Продукты горения, которые находились в Зоне отчуждения, не могли попасть вчера, 16 апреля, в Киев. Об этом сегодня заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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По его словам, 16 апреля в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м /с, максимальная скорость ветра была на территории Житомирской и Киевской областей, в частности, на севере Киевской области, в Зоне отчуждения.

"Направление ветра - северо-западное, а значит те продукты горения, которые были в Зоне отчуждения - не могли попасть в Киев. Вчерашние проблемы, связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения, из Житомирской области", - объяснил Кульбида.

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Он уточнил, что в течение ближайших десяти дней осадков в Украине не ожидается, кроме крайнего запада.

Кульбида подчеркнул, что в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса, не будет усиления скорости ветра до значительных величин (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с). Радиационный мониторинг осуществляется в постоянном режиме в Зоне отчуждения в 15 пунктах наблюдения.

"Среди этих элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился", - сказал Кульбида.

Директор Укргидрометцентра рекомендует ограничить пребывание на улице, особенно это касается утреннего времени.

Он добавил, что во второй половине дня, в результате прогревания подстилающей поверхности, повышается температура воздуха, начинается перемешивание воздушных масс, что уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе.

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 апреля в юго-восточной части - порывы ветра 15-20 м /с , ночью 18 и 19 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0, -5 градусов.

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