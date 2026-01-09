Россия выпустила по Украине не менее 200 дронов, основной удар пришелся на столицу – фото, видео

Последствия атаки Киева (Фото: ГСЧС / Facebook)

Прошлой ночью Россия применила более 200 дронов и баллистические ракеты против Украины, в результате чего погибли четыре человека, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий обстрела завершены. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Основной удар пришелся на столицу. По словам главы государства, главная российская тактика – пытаться полностью отключить города.

"Россияне пользуются погодой – похолоданием – и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию", – добавил Зеленский.

В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть спасатели. Вместе с тем спасены 32 человека, психологи ГСЧС оказали помощь около 80 людям.

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

Последствия атаки на столицу (Фото: ГСЧС)