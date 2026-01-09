Россия выпустила по Украине не менее 200 дронов, основной удар пришелся на столицу – фото, видео
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Прошлой ночью Россия применила более 200 дронов и баллистические ракеты против Украины, в результате чего погибли четыре человека, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий обстрела завершены. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Основной удар пришелся на столицу. По словам главы государства, главная российская тактика – пытаться полностью отключить города.
"Россияне пользуются погодой – похолоданием – и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию", – добавил Зеленский.
В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть спасатели. Вместе с тем спасены 32 человека, психологи ГСЧС оказали помощь около 80 людям.
- В ночь на 9 января Россия массированно обстреляла Украину, в результате атаки погибли и пострадали люди.
- Из-за атаки на критическую инфраструктуру возникли перебои со светом, теплоснабжением и горячей водой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал людей выезжать за город.
- Во время атаки на столицу было повреждено посольство Катара. В стране не указали напрямую, что удар осуществила Москва.
