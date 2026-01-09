Росія випустила по Україні щонайменше 200 дронів, основний удар припав на столицю – фото, відео

Наслідки атаки Києва (Фото: ДСНС / Facebook)

Минулої ночі Росія застосувала понад 200 дронів і балістичні ракети проти України, унаслідок чого загинуло чотири людини, постраждали 25 осіб. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу завершені. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Основний удар припав на столицю. За словами глави держави, головна російська тактика – намагатись повністю вимкнути міста.

"Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", – додав Зеленський.

В ДСНС уточнили, що серед постраждалих є рятувальники. Разом із тим врятовані 32 людини, психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям.

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

