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Тысячи "липовых" евро. В Киеве задержали фальшивомонетчиков: фото

Тысячи "липовых" евро. В Киеве задержали фальшивомонетчиков: фото - Фото
Иллюстративное фото (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 15:05

Участникам группы грозит до 12 лет тюрьмы

Киевские полицейские перекрыли канал сбыта фальшивых купюр евро. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По информации правоохранителей, группа лиц могла распространять напечатанные в Турции фальшивые банкноты. Во время обысков было изъято несколько десятков тысяч купюр общим номиналом в 46000 евро.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киева

"Сначала мы задержали двух посредников, которые пытались сбыть 25000 поддельных евро. Во время обысков по месту жительства организатора мы обнаружили еще 21000 фальшивых банкнот. Вещественные доказательства изъяли, а всех фигурантов задержали", - рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Троим участникам группы, которую возглавлял гражданин Казахстана, вручено подозрение по ч. 3 ст. 199 УКУ (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Справка. Фальшивомонетничество является конвенциональным преступлением международного характера. В уголовном законодательстве Украины классифицируется как особо тяжкое.

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