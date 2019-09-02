Ворвались в вагон. Полиция зачистила метро в Гонконге: видео

В ночь на 1 сентября полиция провела силовую зачистку на трех станциях метро в Гонконге, сообщает ВВС.

Инцидент произошел в то время, когда тысячи местных жителей вышли на несанкционированную демонстрацию в центре города. Правоохранители ворвались на платформы станций, где собирались демонстранты. После этого началась силовая зачистка с применением дубинок, травматического оружия и слезоточивого газа.

Читайте также: Огонь открыт. В Гонконге впервые выстрелили на акции протеста

В правительстве Гонконга объяснили, что полиция действовала из соображений общественной безопасности. По их информации, протестующие в метро якобы совершили поджог и забросали железнодорожные пути посторонними предметами, тем самым "полностью игнорируя безопасность других пассажиров".

Сами же демонстранты жалуются на излишнюю жесткость полицейских.

"Поезд остановился. Полиция зашла в вагон и дважды ударила меня дубинкой. Они не арестовали меня. Они просто выплескивали свой гнев, избивая меня", - прокомментировал ситуацию один из пострадавших демонстрантов.

В результате зачистки более 40 демонстрантов были задержаны за незаконное собрание, нападение на сотрудников полиции и нанесение имущественного ущерба.

Читайте также: Китай стянул войска к границе Гонконга: видео, спутниковый снимок