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У Кличко перечислили маршруты наземного транспорта взамен метро: полный список

У Кличко перечислили маршруты наземного транспорта взамен метро: полный список - Фото
Фото: Киевский метрополитен
18.03.2020, 00:29

В КГГА перечислили маршруты наземного транспорта, которые дублируют метро

17 марта в 23:00 Киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров – предварительно до 3 апреля. Киевпастранс напомнил, какие маршруты наземного пассажирского транспорта дублируют ветки метро, передает пресс-служба КГГА.

Власти Киева также подчеркнули, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена)

Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена)

Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена)

Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500.

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Медведева Наталия
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